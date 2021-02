Aktien Frankfurt Schluss: Dax gibt weiter nach

FRANKFURT (dp-AFX) - Nach zwei schwachen Tagen hat der deutsche Leitindex Dax am Donnerstag nochmals leicht nachgegeben. "Neue Impulse blieben zuletzt aus", merkte Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Helaba an. Geschäftszahlen von Unternehmen wie MTU (MTU Aero Engines), Airbus (Airbus SE (ex EADS)), HOCHTIEF und Varta konnten keinen Rückenwind entfachen. Im Gegenteil, die Kurse reagierten mit teils herben Verlusten.

Der Dax (DAX 30) schloss 0,16 Prozent niedriger auf 13 886,93 Punkte. Damit setzte sich das Pendeln des Leitindex um die 14 000er Marke der zurückliegenden zwei Wochen fort. Der MDAX der mittelgroßen deutschen Unternehmen verlor am Donnerstag mit 1,26 Prozent auf 32 227,05 Punkte deutlich mehr an Boden als der Dax./bek/he