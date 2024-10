Aktien Frankfurt Schluss: Dax gibt weiter nach - Nahost-Konflikt bleibt im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der sich zuspitzende Nahost-Konflikt hat den DAX am Mittwoch erneut leicht belastet. Der deutsche Leitindex fiel um 0,25 Prozent auf 19.164,75 Punkte. Für den MDAX der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,24 Prozent auf 26.773,04 Punkte nach unten.

Nach dem iranischen Raketenangriff auf sein Land hat Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu Vergeltung angekündigt. Nun wägten die Anleger die steigenden geopolitischen Risiken und die Chancen aus weiteren geldpolitischen Lockerungen gegeneinander ab, kommentierte Marktanalyst Konstantin Oldenburger vom Handelshaus CMC Markets. An den Finanzmärkten wird mittlerweile zwar mit einer weiteren Leitzinssenkung im Oktober durch die Europäische Zentralbank (EZB) gerechnet. Der weitere Zinspfad aber ist unklar.

"Die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten sorgten für einen holprigen Start ins vierte Quartal", ergänzte Jens Klatt, Marktanalyst beim Handelshaus XTB. Was dem Dax eventuell ein wenig unter die Arme greifen könnte, sei der "Tag der Deutschen Einheit" am Donnerstag, an dem die Börse geöffnet ist. Bei einem ruhigen Handelsverlauf könnte sich der Dax demnach zumindest stabilisieren. Weitere Abschläge an der Wall Street aber könnten Klatt zufolge bei dem zu erwarten dünnen Handel für einen schärferen Abwärtsimpuls sorgen./la/he