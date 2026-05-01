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Aktien Frankfurt Schluss: Dax ignoriert fehlende Nahost-Fortschritte

11.05.26 17:55 Uhr
Aktien Frankfurt Schluss: Dax ignoriert fehlende Nahost-Fortschritte | finanzen.net
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DAX 40
24.350,3 PKT 11,7 PKT 0,05%
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Montag den fehlenden Verhandlungsfortschritten im Nahostkrieg getrotzt. Zum Handelsende notierte der deutsche Leitindex 0,05 Prozent fester bei 24.350,28 Punkten. Vergangene Woche hatte er angesichts von Entspannungssignalen mit gut 25.150 Zählern allerdings noch den höchsten Stand seit Kriegsbeginn Ende Februar erreicht. Für den MDAX mit den mittelgroßen Börsenunternehmen ging es am Montag letztlich um 0,86 Prozent auf 31.448,76 Punkte hoch.

Zwischen den USA und dem Iran drohen Bemühungen um ein Kriegsende erneut steckenzubleiben. US-Präsident Donald Trump bezeichnete die jüngste Antwort des Irans auf seinen Vorschlag für eine diplomatische Lösung als "völlig inakzeptabel". Er stieß weitere Drohungen gegen die Islamische Republik aus. Diese zeigte sich davon unbeeindruckt und stellte ihrerseits Forderungen. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will den Krieg so lange fortführen, bis wichtige Fragen zum iranischen Atomprogramm geklärt sind. Der Ölpreis stieg angesichts dieser Äußerungen zu Wochenanfang wieder an.

Die Reaktion der Anleger auf die enttäuschenden Nachrichten aus Nahost sei "ausgesprochen moderat" ausgefallen, kommentierte Marcel Mußler, Herausgeber der gleichnamigen Börsen-Briefe. Es sei schon "sehr auffällig, dass die Aktienmärkte für positive Nachrichten derzeit wesentlich empfänglicher sind als für negative". Ausblenden könne man den Konflikt aber nicht, solange eine neue Eskalation nicht ausgeschlossen sei.

Andere Marktbeobachter verwiesen auch auf den im weiteren Wochenverlauf anstehenden Staatsbesuch von Trump in China. Die Anleger "suchen derzeit nach jedem Thema, das eine kurze Verschnaufpause vom Krisenherd Nahost ermöglichen kann, und hoffen auf neue Impulse im Verhältnis zwischen Washington und Peking sowie auf positive Signale für die Weltwirtschaft", schrieb Analyst Timo Emden./gl/he

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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