Aktien Frankfurt Schluss: Dax kaum bewegt von EZB und US-Konjunkturdaten

11.09.25 17:52 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.703,7 PKT 70,7 PKT 0,30%
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der zuletzt schwächelnde DAX hat am Donnerstag mit einem Plus von 0,30 Prozent auf 23.703,65 Punkte geschlossen. Weder der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) noch Konjunkturdaten und Kursrekorde aus den USA gaben dem deutschen Leitindex Impulse. Kaum bewegt zeigte sich der MDAX der mittelgroßen Unternehmen, der letztlich um 0,01 Prozent auf 30.146,41 Punkte nachgab

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,5 Prozent fester. An den Börsen in London und Zürich ging es ebenfalls bergauf. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial notierte zum europäischen Handelsende 1,3 Prozent fester, während der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 um 0,7 Prozent zulegte. Alle wichtigen New Yorker Indizes markierten neue Bestmarken.

Die EZB beließ ihre Leitzinsen wie allgemein erwartet unverändert. Nach einer Serie von Senkungen hatte sie die Zinsen schon im Juli nicht angetastet - nicht zuletzt wegen des unsicheren Umfelds im Zollstreit mit den USA, wie EZB-Präsidentin Christine Lagarde damals betonte. Nun hat Europa es mit einer Regierungskrise in Frankreich zu tun. Die Sorge ist groß, dass die Verschuldung der zweitgrößten Euro-Volkswirtschaft außer Kontrolle gerät.

Ihren geldpolitischen Kurs macht die EZB zwar weiterhin von der Wirtschaftsentwicklung abhängig und sieht sich auf keinen Zinspfad festgelegt. Doch "es spricht einiges dafür, dass der Zinssenkungszyklus als abgeschlossen gelten kann", schreibt Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der VP Bank. Denn die Währungshüter rechneten auch für die kommenden Jahre mit Inflationsraten um die von ihnen angestrebten zwei Prozent./gl/nas

