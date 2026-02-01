DAX24.853 ±-0,0%Est506.011 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3700 -2,1%Nas22.662 -1,8%Bitcoin55.144 -2,2%Euro1,1862 -0,1%Öl67,34 -3,3%Gold4.932 -3,0%
Aktien Frankfurt Schluss: Dax kaum verändert - Siemens-Plus abgebröckelt

12.02.26 17:53 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Siemens-Aktie hat dem DAX am Donnerstag nur zeitweise den nötigen Schwung zur Rückkehr über die Marke von 25.000 Punkten verliehen. Am späteren Nachmittag bröckelten die satten Gewinne des Siemens-Papiers wieder deutlich ab. Da in den USA die Börsen im Handelsverlauf zunehmend schwächelten, wurde der deutsche Leitindex auch von dieser Seite her belastet. Er ging letztlich mit minus 0,01 Prozent auf 24.852,69 Punkte aus dem Tag.

Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten büßte 1,60 Prozent auf 31.113,70 Punkte ein. Der EuroStoxx 50 und der schweizerische SMI erreichten Bestmarken, bevor auch sie etwas schwächer schlossen. Der Leitindex der Euroregion beendete den Handel mit minus 0,40 Prozent auf 6.011,29 Punkte. Auch in London wurden Verluste verbucht.

In den USA drehte der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial nach einem freundlichen Start in die Verlustzone und gab zum europäischen Börsenschluss um 1,0 Prozent nach. Der technologielastige NASDAQ 100 sackte um 1,6 Prozent ab. Technologieaktien litten vor allem unter dem Zahlenwerk des Netzwerkausrüsters Cisco. Der Druck auf die Gewinnmarge von Cisco überschatte dessen KI-Erfolge, hieß es am Markt.

Nun warten die Anleger auf US-Inflationszahlen am Freitag. Diese sind der nächste wichtige Baustein, um den weiteren geldpolitischen Spielraum der Notenbank Fed beurteilen zu können. Ein überraschend guter US-Jobbericht hatte am Vortag den Zinssenkungshoffnungen Gegenwind beschert./ck/he

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

