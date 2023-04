Aktien Frankfurt Schluss: Dax klettert weiter Richtung 16 000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) hat am Dienstag dank positiver Unternehmensnachrichten seine zu Wochenbeginn stockende Klettertour fortgesetzt. Mit einem Anstieg bis auf 15 916 Punkte näherte sich der deutsche Leitindex weiter der 16 000-Punkte-Marke, die er zuletzt Anfang 2022 geknackt hatte. Am Ende behauptete er indes nur ein Plus von 0,59 Prozent auf 15 882,67 Punkte - auch mangels Rückenwinds von den richtungweisenden US-Börsen.

Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte schloss 0,49 Prozent fester mit 27 972,75 Punkten. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) ging es letztlich um 0,58 Prozent hoch. Die wichtigsten Indizes in Paris und London lagen ebenfalls im Plus. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) verzeichnete zum europäischen Handelsende hingegen moderate Verluste./gl/he