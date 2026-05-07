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Aktien Frankfurt Schluss: Dax knapp unter 25.000 Punkte - Bayer mit Kurssprung

25.06.26 17:56 Uhr
Aktien Frankfurt Schluss: Dax knapp unter 25.000 Punkte - Bayer mit Kurssprung | finanzen.net
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DAX 40
25.000,5 PKT 260,2 PKT 1,05%
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Donnerstag einen Teil seiner jüngsten Verluste wett gemacht. Die zeitweise zurückeroberte Marke von 25.000 Punkten konnte der Leitindex dagegen nicht halten.

Der Börsenstimmung Auftrieb gaben die herausragenden Quartalszahlen und der starke Ausblick des US-Speicherchip-Spezialisten Micron (Micron Technology) sowie am Nachmittag starke US-Konjunkturdaten. Obendrein überraschte hierzulande Bayer positiv, denn der Pharma- und Agrarchemiekonzern kann sich über einen bahnbrechenden Erfolg vor dem Obersten Gerichtshof in den USA freuen.

Mit plus 1,03 Prozent auf 24.994,83 Punkte beendete der deutsche Leitindex den Tag. Er ist damit auch wieder zurück über der 21-Tage-Linie, die als wichtiger kurzfristiger Trendindikator gilt. Der MDAX, der Index der mittelgroßen Werte, gewann 0,17 Prozent auf 31.972,64 Zähler.

"Die guten Nachrichten reißen - fast wie bestellt - nicht ab", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets das Börsengeschehen./ck/jha/

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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