Aktien Frankfurt Schluss: Dax knickt ein - Nervosität wegen Iran-Krieg

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Stabilisierung hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag wegen der ungewissen Lage im Iran-Krieg wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Der Ölpreis der Nordseesorte Brent, der am Mittwochmorgen noch unter 100 Dollar gerutscht war, lag zuletzt mit 109 Dollar wieder deutlich über dieser Marke. Während des Iran-Kriegs ist er der wichtigste Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen am Markt.

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Entsprechend schloss der DAX 1,50 Prozent im Minus bei 22.612,97 Punkten. Er blieb damit aber in der Spanne vom Montag, als er im Tagesverlauf bei widersprüchlicher Nachrichtenlage um spektakuläre 1.300 Punkte geschwankt hatte. Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten verlor am Donnerstag letztlich 1,93 Prozent auf 28.264,78 Zähler.

Aktuell pendelt der Nahost-Krieg weiter zwischen Drohkulisse und Diplomatie - bei widersprüchlichen Aussagen. Glaubt man dem US-Präsidenten Donald Trump, dann "fleht" der Iran um einen Deal. So schrieb er es auf seiner Platform Truth Social./edh