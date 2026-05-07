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Aktien Frankfurt Schluss: Dax knickt etwas ein - Kursrally bei Nagarro

29.06.26 17:47 Uhr
Aktien Frankfurt Schluss: Dax knickt etwas ein - Kursrally bei Nagarro | finanzen.net
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DAX 40
24.626,9 PKT -44,3 PKT -0,18%
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat einen uneinheitlichen Start in die neue Börsenwoche erwischt. Der DAX schloss am Montag 0,18 Prozent tiefer bei 24.626,89 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte sank um 0,33 Prozent auf 31.483,64 Zähler. Dagegen ging es für den Kleinwerteindex SDAX - vor allem dank einer Kursrally bei Nagarro (Nagarro SE) - um 0,90 Prozent auf 17.927,03 Punkte aufwärts.

Ein Unsicherheitsfaktor bleibt der Nahost-Krieg. Die Vereinigten Staaten und der Iran wollen ihre gegenseitigen Angriffe im Streit um die Straße von Hormus US-Angaben zufolge vorerst einstellen und weiter verhandeln. "Beide Seiten werden vorerst von weiteren Maßnahmen absehen", erfuhr die Nachrichtenagentur dpa aus informierten Kreisen in Washington. Schiffe könnten frei verkehren, während die Gespräche zur Umsetzung des Rahmenabkommens fortgesetzt würden.

"Schwelende Nahostrisiken, eine ungeklärte geldpolitische Marschroute und kritisch hinterfragte KI-Bewertungen halten den Dax in einer Schaukelbörse gefangen und lassen eine klare Orientierung vermissen", kommentierte Marktexperte Timo Emden. Von einer unbeschwerten Sommerstimmung könne keine Rede sein, denn die Anleger agierten weiter mit angezogener Handbremse./edh/he

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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