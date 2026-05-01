DAX24.732 +1,4%Est505.974 +2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8600 +1,7%Nas26.220 +1,4%Bitcoin66.615 +0,7%Euro1,1620 +0,1%Öl105,3 -5,1%Gold4.530 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX beendet Handel weit im Plus -- Ölpreise sinken -- EU-Einigung: USA bekommen Zollvorteile -- BASF, CSG, Cerebras, Chip-Aktien, OHB, BYD, Siemens Energy, RENK im Fokus
Top News
Nervosität vor NVIDIA-Bilanz spürbar: DAX setzt sich dennoch vor wichtiger Zahlenvorlage nach oben ab Nervosität vor NVIDIA-Bilanz spürbar: DAX setzt sich dennoch vor wichtiger Zahlenvorlage nach oben ab
Goldpreis und Silber: UBS sieht deutliches Aufwärtspotenzial bis Jahresende Goldpreis und Silber: UBS sieht deutliches Aufwärtspotenzial bis Jahresende
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Frankfurt Schluss: Dax legt kräftig zu - Nvidia-Zahlen im Blick

20.05.26 17:45 Uhr
Aktien Frankfurt Schluss: Dax legt kräftig zu - Nvidia-Zahlen im Blick | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.732,3 PKT 331,6 PKT 1,36%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich zur Wochenmitte und kurz vor womöglich wegweisenden Nachrichten des Chip-Giganten NVIDIA weiter deutlich vorgewagt. Rückenwind verliehen stark fallende Preise für Öl und Gas, nachdem einem Medienbericht zufolge US-Präsident Donald Trump Fortschritte in Verhandlungen mit dem Iran signalisiert hat.

Der Leitindex DAX stieg um 1,38 Prozent und schloss bei 24.737,24 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Börsentitel rückte um 1,68 Prozent auf 31.857,74 Zähler vor.

Was die Gewinne des Dax der vergangenen drei Tage am Ende wert sind, könnte sich aber erst entscheiden, wenn mit Nvidia der rund 5,5 Billionen US-Dollar schwere Trendsetter für die boomende Branche der Künstlichen Intelligenz am Abend nach der Schlussglocke die Quartalsbilanz und die Geschäftsaussichten veröffentlicht.

"Wir gehen vorsichtig optimistisch in die Zahlen", schrieb Tech-Experte William Beavington vom Investmenthaus Jefferies mit Blick auf Nvidia. Wichtig dürfte aus Anlegersicht das Umsatzziel für das laufende Quartal sein. Hier liege die quasi-offizielle Konsensprognose von Analysten bei 87 Milliarden US-Dollar./bek/he

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Mehr zum Thema DAX 40

18:00XETRA-SCHLUSS/Fallende Ölpreise bescheren DAX Schlussrally
17:57Mittwochshandel in Frankfurt: DAX schließt im Plus
17:57BASF verschärft Sparkurs - erneuter Jobabbau
17:51ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax legt kräftig zu - Nvidia-Zahlen im Blick
17:45Aktien Frankfurt Schluss: Dax legt kräftig zu - Nvidia-Zahlen im Blick
17:40Nervosität vor NVIDIA-Bilanz spürbar: DAX setzt sich dennoch vor wichtiger Zahlenvorlage nach oben ab
17:25VW-Chef Blume: Führen keine Gespräche mit chinesischen Autobauern über Werke in Deutschland
17:24Airbus A330 von Iberia: Tarmac Aerosave begrüßt 2000. Flugzeug
mehr