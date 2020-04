Aktien Frankfurt Schluss: Dax legt zu - Erholung verliert aber an Schwung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem Auf und Ab im Verlauf des Tages am deutschen Aktienmarkt hat der Dax am Montag ein Plus ins Ziele gerettet. An die kräftige Erholung vom Freitag konnte der Leitindex aber nicht ganz anknüpfen. Er schloss 0,47 Prozent höher auf 10 675,90 Punkten. In den kommenden Wochen veröffentlichen die Unternehmen ihre Quartalsberichte. Anleger erhoffen sich dann mehr Klarheit über die Prognosen für den Rest des Jahres. Der MDAX der mittelgroßen Werte stieg ebenfalls um 0,47 Prozent auf 22 460,84 Punkte.

Vom Crash-Tief des Dax Mitte März hatte sich dieser um beachtliche fast 30 Prozent erholt. "So schnell die relative Erholung kam, so schnell könnte sie nun auch wieder vorbei sein", schrieb Stratege Michael Winkler von der St. Galler Kantonalbank. Der erneut eingebrochene Ölpreis sei ein Signal dafür, dass das Vertrauen in eine Erholung der Märkte verloren gehe. Die Folgen der Corona-Krise dürften die Märkte deutlich länger beschäftigen, als mancher Marktakteur das erwartet und erhofft habe./bek/he