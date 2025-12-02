DAX23.711 +0,5%Est505.686 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 +6,0%Nas23.455 +0,8%Bitcoin79.058 +6,3%Euro1,1602 -0,1%Öl62,72 -1,0%Gold4.192 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Airbus 938914 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Strategy muss womöglich Bitcoin verkaufen -- Boeing, Marvell, Rüstungsaktien, Tesla, Beyond Meat, Plug Power, DroneShield, BioNTech im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie setzt Talfahrt fort: Auch im Dezember zunächst keine Besserung in Sicht DroneShield-Aktie setzt Talfahrt fort: Auch im Dezember zunächst keine Besserung in Sicht
Top 5 US-Momentum-Aktien: am Allzeithoch und trotzdem günstig bewertet Top 5 US-Momentum-Aktien: am Allzeithoch und trotzdem günstig bewertet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Deutsche Aktien rücken wieder verstärkt in den Fokus. Mit diesem Amundi ETF kannst du günstig investieren.

Aktien Frankfurt Schluss: Dax macht etwas Boden gut - Bayer-Rally

02.12.25 17:50 Uhr
Aktien Frankfurt Schluss: Dax macht etwas Boden gut - Bayer-Rally | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.710,9 PKT 121,4 PKT 0,51%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem schwachen Auftakt in den Börsenmonat Dezember hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Der Leitindex DAX schloss mit einem Plus von 0,51 Prozent auf 23.710,86 Punkte. Der MDAX der mittelgroßen deutschen Werte stieg letztlich um 0,16 Prozent auf 29.523,67 Zähler.

Wer­bung

Marktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets sieht den Dax gegenwärtig in einem "zähen Seitwärtsmodus". Der Index halte sich zwar stabil oberhalb einer Unterstützungszone bei 23.500 Punkten, doch fehlten nach wie vor frische Impulse.

Woher der Dax in den verbleibenden drei Wochen des Jahres die Kraft für eine erhoffte Jahresend-Rally nehmen solle, sei aktuell nicht abzusehen, bemerkte Analystin Christine Romar vom Broker CMC Markets. "Am Ende dürfte es wohl nur ein Frieden in der Ukraine richten, über den in den kommenden Stunden und Tagen intensiv verhandelt werden dürfte - Ausgang offen."

Für Furore sorgte die Bayer-Aktie (Bayer), die auf den höchsten Stand seit Anfang 2024 nach oben schnellte und am Ende gut 12 Prozent an Wert gewann. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern kann rund um die milliardenteuren Rechtsstreitigkeiten um angebliche Gesundheitsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat weiter auf ein positives Grundsatzurteil des höchsten US-Gerichts hoffen. Der sogenannte Solicitor General unterstützt den Antrag auf Prüfung eines Falls durch den US Supreme Court. Bayer erhofft sich ein Grundsatzurteil des obersten US-Gerichts wegen widersprüchlicher Urteile von Berufungsgerichten. Damit könnte der Konzern die Causa Glyphosat perspektivisch wohl weitgehend abhaken./edh/mis

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

18:13ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax macht etwas Boden gut - Bayer-Rally
17:57DAX-Handel aktuell: DAX liegt zum Handelsende im Plus
17:50Aktien Frankfurt Schluss: Dax macht etwas Boden gut - Bayer-Rally
17:38Durchatmen nach schwachem Dezember-Start: DAX zeigt sich in Dienstagssitzung letztlich freundlich
17:13This T-Mobile US Analyst Is No Longer Bearish On Potential Acceleration In Organic Growth
17:00Silber, Rheinmetall, Nvidia, Apple, Bayer, Airbus - Ausblick mit Egmond Haidt
17:00Silber, Rheinmetall, Nvidia, Apple, Bayer, Airbus - Ausblick mit Egmond Haidt
17:00Silber, Rheinmetall, Nvidia, Apple, Bayer, Airbus - Ausblick mit Egmond Haidt
mehr