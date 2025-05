Aktien Frankfurt Schluss: Dax mit drittem Rekordtag in Folge

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem beschwerlichen Auftakt hat der DAX am Mittwoch doch noch an seine Rekordserie angeknüpft. Der am Nachmittag aufkommende Schwung war zwar nicht besonders groß, er reichte aber bis über die Marke von 24.100 Punkten. Am Ende verbuchte der deutsche Leitindex ein Plus von 0,36 Prozent auf 24.122,40 Zähler. Zuvor war er bis auf 24.152 Einheiten gestiegen. In der zweiten Reihe gab der MDAX um 0,35 Prozent auf 30.442,89 Punkte nach.

Wer­bung Wer­bung

Über weite Strecken hatte sich der Dax am Mittwoch zunächst im Minus bewegt, doch mit dem Auftakt an den US-Börsen kam wieder etwas Fahrt in die Kurse deutscher Aktien - obwohl der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial im Minus lag. Experten verweisen wegen der Unsicherheit über Donald Trumps Politik schon länger auf Kapitalströme, die nach Europa gerichtet seien.

Der Dax verbuchte den dritten Tag in Folge mit einer Bestmarke. Erst am Vortag hatte er mit den 24.000 Punkten seine nächste Tausendermarke übersprungen. Der anhaltende Aufschwung basiert Experten zufolge vor allem auf Fortschritten in den globalen Zollstreitigkeiten, dem milliardenschweren Finanzpaket der Bundesregierung und der Hoffnung auf sinkende Zinsen in der Eurozone . Auch die Berichtssaison der Unternehmen hatte zuletzt als Stütze gegolten./tih/he