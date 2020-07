Aktien Frankfurt Schluss: Dax mit leichten Gewinnen - Daimler hebt die Stimmung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine überraschend robuste Geschäftsentwicklung von Daimler hat am Freitag der Autobranche sowie dem Dax (DAX 30) Rückenwind verliehen. Der deutsche Leitindex rückte im insgesamt recht ruhig verlaufenen Handel um 0,35 Prozent auf 12 919,61 Punkte vor.

Der Index der mittelgroßen Werte MDAX gab am Freitag indes um 0,47 Prozent auf 26 937,43 Zähler nach. Verluste bei Schwergewichten wie Airbus (Airbus SE (ex EADS)), Symrise, Sartorius (Sartorius vz), Zalando und auch HelloFresh belasteten. Europaweit zeigten sich die Börsen zwischen moderaten Gewinnen und Verlusten.

Der Beginn des EU-Sondergipfels in Brüssel zur Corona-Krisenbekämpfung hatte wenig Einfluss auf das Risikoverhalten der Anleger. Experten erwarten allerdings am Wochenende auch noch keine Einigung. "Zwischen den Südstaaten und den sparsamen Vier - Österreich, Schweden, Dänemark und den Niederlanden - gehen die Meinungen weiterhin stark auseinander", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Ein Scheitern allerdings wäre nach Altmanns Worten ein "verheerendes Signal", denn der Wiederaufbaufonds sei längst in die Kurse eingepreist. Jede Verzögerung könne daher zu unmittelbaren Kursverlusten führen./ck/he