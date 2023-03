Aktien Frankfurt Schluss: Dax mit starkem Wochenendspurt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der wieder erwachte Konjunkturoptimismus der Anleger hat den deutschen Aktienmarkt zum Wochenschluss spürbar angetrieben. Der Dax (DAX 40) beschleunigte am Freitag seine Erholung im Tagesverlauf und schloss letztlich 1,64 Prozent höher bei 15 578,39 Punkten. Auf Wochensicht konnte der Leitindex damit ein Plus von rund 2,4 Prozent einfahren. Der MDAX der mittelgroßen Werte gewann am Freitag 1,66 Prozent auf 28 918,65 Zähler.

"Konjunkturhoffnung sticht Zinsangst", schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets und verwies unter anderem auf robuste Stimmungsdaten aus der chinesischen Wirtschaft. Der Dax habe wieder einmal die Kurve bekommen. Stanzl sprach von einem wichtigen Vertrauensbeweis in die momentane Stärke des Marktes. Der Aufwärtstrend sei intakt, obwohl der Anleihemarkt als Alternative zu Aktien angesichts steigender Zinsen immer attraktiver werde./niw/he