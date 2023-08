Aktien Frankfurt Schluss: Dax nach Stabilisierung wieder unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Schwache Außenhandelsdaten aus China haben den Dax (DAX 40) nach der jüngsten Stabilisierung am Dienstag wieder unter Druck gesetzt. Die Zahlen aus der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft ließen auch für die am Mittwoch anstehenden chinesischen Einkaufsmanagerindizes nichts Gutes ahnen, schrieb Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK.

Am Nachmittag verstärkte der Kursrückgang an den US-Börsen den Druck auf den deutschen Leitindex, der 1,10 Prozent im Minus bei 15 774,93 Punkten schloss. Damit rutschte er unter den Unterstützungsbereich der vergangenen Tage um 15 800 Punkte. Sein Tagestief von 15 706 Punkten hatte er allerdings schon vor dem Handelsbeginn in New York erreicht. Für den MDAX der mittelgroßen Unternehmen ging es am Dienstag letztlich um 0,41 Prozent auf 27 911,39 Punkte bergab./gl/he