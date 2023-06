Aktien Frankfurt Schluss: Dax nahe am Rekordhoch - US-Zinspause erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein deutlicher Rückgang der Inflation in den USA hat am Dienstag auch dem deutschen Aktienmarkt spürbar positive Impulse gegeben. Für Auftrieb sorgte die gestiegene Zuversicht, dass die US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch zumindest eine Pause im Zinserhöhungszyklus einlegt. Der Dax (DAX 40) überwand die Marke von 16 200 Punkten, womit auch das Rekordhoch aus dem Monat Mai bei knapp unter 16 332 Punkten wieder greifbar nahe rückt.

Mit einem Aufschlag von 0,83 Prozent auf 16 230,68 Punkte ging der Leitindex aus dem Tag. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,61 Prozent auf 27 473,14 Zähler, und auch an den meisten europäischen Börsen, ebenso wie in den USA, wurden Gewinne verbucht./ck/men

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com