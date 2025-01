Aktien Frankfurt Schluss: Dax nicht zu bremsen - Rekordrally läuft

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat seinen beeindruckenden Rekordlauf am Donnerstag unbeirrt fortgesetzt. Am späten Nachmittag kam nochmals Schwung in den Handel, sodass der deutsche Leitindex seine Bestmarke auf 21.423 Punkte hochschraubte. Zum Xetra-Schluss belief sich das Plus auf 0,74 Prozent beim Stand von 21.411,53 Punkten. Allein seit Jahresbeginn beträgt der Gewinn 7,6 Prozent.

Es scheint, als ob Marktteilnehmer derzeit die Vorteile einer Trump-Regierung in den Vereinigten Staaten für europäische Unternehmen mit US-Geschäft hoch gewichten und mögliche Zoll-Drohungen ausblenden. "Ein Teil der Anleger wartet auf eine Korrektur, um günstiger in den Markt zu kommen. Der andere Teil wartet auf die nächsten, vielleicht positiven Impulse, die in der kommenden Woche zum einen von den ersten Quartalsberichten der 'Glorreichen Sieben' und zum anderen von den Notenbanksitzungen in Washington und Frankfurt kommen könnten", sagte Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets.

Im Gegensatz zum Dax sieht es für den MDAX nicht ganz so rosig aus. Der Index der mittelgroßen Börsenwerte kommt seit Anfang des Jahres nur auf ein Plus von 1,4 Prozent. Am Donnerstag sank er um 0,40 Prozent auf 25.951,24 Punkte. Es belastete ein Kursrutsch der Puma-Aktien (PUMA SE) um fast 23 Prozent. Der Lifestyle- und Sportartikelkonzern blieb im Schlussquartal 2024 hinter den Erwartungen zurück./ajx/he