Aktien Frankfurt Schluss: Dax profitiert von robustem US-Arbeitsmarkt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein robuster US-Arbeitsmarkt hat am Freitag für einen versöhnlichen Wochenausklang am deutschen Aktienmarkt gesorgt. Die Beschäftigung in den USA hat sich im Juni deutlich stärker ausgeweitet als erwartet. Das verhalf dem Dax (DAX 40) zu einem Gewinn von 1,34 Prozent auf 13 015,23 Punkte. Er ließ damit die 13 000er Marke wieder hinter sich. Auf Wochensicht bedeutet das ein Plus von eineinhalb Prozent. Der MDAX der mittelgroßen Werte legte am Freitag um 1,70 Prozent auf 26 300,66 Punkte zu.

"Auch wenn sich einige andere US-Konjunkturindikatoren zuletzt abgeschwächt hatten, blieb der Arbeitsmarkt im Juni robust. Von einer drohenden Rezession ist nichts zu spüren", kommentierte Volkswirt Christoph Balz von der Commerzbank die Daten aus den USA. Allerdings drohten zugleich kräftige Lohnsteigerungen, die US-Notenbank werde daher die Leitzinsen weiter zügig erhöhen./bek/stw