Aktien Frankfurt Schluss: Dax-Rekord dank Brexit-Handelspakt und US-Corona-Paket

FRANKFURT (dpa-AFX) - Kurz nach Weihnachten hat der deutsche Aktienmarkt auf breiter Front neue Rekordmarken erreicht: Die Freude der Anleger über den nach langem Tauziehen ausgehandelten Brexit-Handelspakt und das US-Corona-Hilfspaket bescherten dem Leitindex Dax (DAX 30) am Montag einen historischen Höchststand. In der zweiten Börsenreihe setzten auch der MDAX der mittelgroßen Werte und der Nebenwerteindex SDAX ihren Rekordkurs fort. Beide Indizes hatten sich schon zuletzt in neue Höhen aufgeschwungen.

Der Dax war bereits im frühen Handel auf bis zu 13 818,65 Punkte nach oben geschnellt und hatte damit die alte Bestmarke vom Februar übertrumpft. Zum Schlussgong stand noch ein Plus von 1,49 Prozent auf 13 790,29 Punkte zu Buche. Der MDax ging mit einem Gewinn von 0,80 Prozent auf 30 655,69 Punkte aus dem Handel, der SDax schloss um 0,65 Prozent fester bei 14 656,42 Zählern.

Auch der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) legte zum Start in die letzte Handelswoche des Jahres zu und die Wall Street setzte ihre Rekordjagd weiter fort./tav/fba