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Aktien Frankfurt Schluss: Dax-Rekord nach sechs Monaten gebrochen

Aktien Frankfurt Schluss: Dax-Rekord nach sechs Monaten gebrochen
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DAX 40
25,580.88 EUR 540.60 EUR 2.16 %
News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat den Auftakt in das zweite Börsenhalbjahr am Donnerstag mit einer Bestmarke gekrönt. Der Leitindex beendete seine fast sechsmonatige Phase, in der Anleger der Rekordrally anderer Weltindizes hinterher schauen mussten. Sinkende Ölpreise und der Arbeitsmarktbericht aus den USA sorgten dafür, dass der Dax die letzten Schritte gehen konnte. Der Juli macht seinem Ruf als guter Börsenmonat zunächst alle Ehre.

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Über die Ziellinie ging der Dax 2,16 Prozent höher bei 25.580,88 Punkten - nach einem Spitzenstand bei knapp 25.656 Zählern. Der Leitindex setzte sich damit deutlich von der 25.000-Punkte-Marke ab, über der Anleger zuletzt immer wieder die nächsten Impulse für einen weiteren Anstieg vermisst hatten. Der MDAX ging 1,52 Prozent höher bei 32.544,86 Punkten aus dem Handel.

Der erste Anstoß kam vom gefallenen Ölpreis, der mit Hoffnung auf Fortschritte bei den Iran-USA-Gesprächen begründet wurde. Am Nachmittag kam der finale Impuls dann von einem schwachen US-Jobbericht, der nach dem Geschmack der Anleger war. Laut dem Analysten Tobias Basse von der NordLB dämpft dieser eindeutig den Zinsanhebungsdruck, unter dem der neue Fed-Chef Kevin Warsh stehe. "Er kann damit einfacher auf Zeit spielen und auf freundlichere Inflationsdaten warten", so Basse./tih/he

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com

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