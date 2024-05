Aktien Frankfurt Schluss: Dax-Rekordrally pausiert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der zuletzt rekordhungrige DAX hat am Montag eine Pause eingelegt. Nach dem „gewaltigen Anstieg“ fehle es nun etwas an Inspiration, schrieb Analyst Konstantin Oldenburger vom Handelshaus CMC Markets. Der deutsche Leitindex schloss 0,16 Prozent tiefer mit 18 742,22 Punkten. Damit bleibt er aber in Sichtweite seiner Bestmarke von knapp 18 846 Punkten vom Freitag. Die vergangene Woche hatte er mit einem Zuwachs von insgesamt 4,3 Prozent beendet - es war die beste Woche seit November vergangenen Jahres. Der MDAX der mittelgroßen Börsenunternehmen gewann am Montag letztlich 0,30 Prozent auf 26 823,94 Punkte.

Auch in Europa und in den USA kamen die Aktienkurse nur wenig von der Stelle. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verabschiedete sich ebenso wie die Märkte in Paris und London mit einem leichten Minus. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial zeigte sich zum europäischen Handelsende ähnlich wenig bewegt wie der technologielastige NASDAQ 100.

Im weiteren Wochenverlauf müssen die Anleger noch viele Quartalszahlen von Unternehmen einordnen. Dazu kommen am Mittwoch die US-Inflationsdaten als maßgeblicher Faktor für die weitere geldpolitische Entwicklung. Noch ist unsicher, wann die US-Notenbank Fed mit Zinssenkungen beginnen wird./gl/he