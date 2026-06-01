DAX24.915 +0,1%Est506.255 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2600 -1,7%Nas26.573 -0,4%Bitcoin56.622 -1,0%Euro1,1618 +0,2%Öl79,01 -5,2%Gold4.343 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich knapp höher - unter 25.000-Punkten -- SpaceX übernimmt in Milliardendeal KI-Spezialisten Cursor -- Micron, DroneShield, GM, Lockheed Martin, Rheinmetall, Commerzbank & UniCredit im Fokus
Top News
WM-Aktion von finanzen.net ZERO: Schon 60 € WM-Bonus nach Kantersieg gegen Curaçao WM-Aktion von finanzen.net ZERO: Schon 60 € WM-Bonus nach Kantersieg gegen Curaçao
Kursfeuerwerk der Redcare Pharmacy-Aktie geht weiter - UBS und Deutsche Bank heben Kursziele an Kursfeuerwerk der Redcare Pharmacy-Aktie geht weiter - UBS und Deutsche Bank heben Kursziele an
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Frankfurt Schluss: Dax rettet knappes Plus - Unter 25.000 Punkte

16.06.26 17:47 Uhr
Aktien Frankfurt Schluss: Dax rettet knappes Plus - Unter 25.000 Punkte | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.914,8 PKT 20,8 PKT 0,08%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Einen weiteren Vorstoß des DAX über die 25.000-Punkte-Marke hat der deutsche Leitindex am Dienstag letztlich nicht halten können. Nach dem positiven Wochenstart wegen eines Rahmenabkommens zur Lösung des Iran-Kriegs stieg der Dax am Ende um lediglich 0,07 Prozent auf 24.910,41 Punkte. Am Vormittag war er bis auf 25.110 Punkte gestiegen. Der MDAX mit den mittelgroßen Werten schloss mit einem Plus von 0,01 Prozent bei 32.586,54 Zählern.

Die Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran werde vom Kapitalmarkt weiterhin positiv aufgenommen, erklärten die Marktexperten der National-Bank. Allerdings seien die Details des Abkommens bislang äußerst unklar, bis auf die 60-tägige Öffnung der Straße von Hormus. "In dieser Zeitspanne sollen dann die strittigen Themen zwischen beiden Seiten ausgeräumt werden. Ob das gelingt, mag mindestens stark angezweifelt werden, für die oftmals eher kurzfristige Sicht der Kapitalmärkte auf die Dinge reicht ein solches nebulöses Abkommen jedoch aus, um das positive Sentiment nicht zu beschädigen", ergänzten die Experten.

Bei den Anlegern rückt nun der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch in den Fokus, gefolgt vom großen Verfall an den Terminbörsen am Freitag. "Die Notenbanker rund um den neuen Fed-Chef (Kevin) Warsh werden sich wohl in Zurückhaltung üben und damit den Markterwartungen entsprechen", kommentierten die Helaba-Experten. Die Erwartung zeitnah steigender Zinsen habe sich mit den sinkenden Ölpreisen der letzten Tage zurückgebildet./edh/men

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

17:57DAX aktuell: DAX beendet den Handel in der Gewinnzone
17:47Aktien Frankfurt Schluss: Dax rettet knappes Plus - Unter 25.000 Punkte
17:41Positive Tendenz: DAX letztlich knapp im Plus - 25.000er-Marke als Gradmesser
17:20VW-Bosse schlagen in interner Umfrage Alarm -  Autokonzern existenzgefährdet
17:14Thales und Airbus testen Intersatelliten-Kommunikation für Galileo-Gen2
17:12Volkswagen, Commerzbank, Arx Robotics - das war Dienstag, 16.6.2026
17:00SpaceX, Nvidia, Rheinmetall, Oracle, Marvell - Ausblick mit Egmond Haidt
17:00SpaceX, Nvidia, Rheinmetall, Oracle, Marvell - Ausblick mit Egmond Haidt
mehr