Aktien Frankfurt Schluss: Dax rettet moderates Plus ins Ziel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) hat am Mittwoch den Rücksetzer vom Vortag teilweise wieder ausgebügelt. Er habe sich zwar nur weiter unterhalb der 16 000-Punkte-Marke stabilisiert, "notiert damit aber auch in einem komfortablen Abstand zum gestrigen Tief bei 15 700 Zählern", kommentierte Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. Erneut schwache Konjunkturdaten aus China hinterließen diesmal kaum Spuren am deutschen Markt.

Nach zwischenzeitlich höheren Gewinnen behauptete der deutsche Leitindex am Ende ein Plus von 0,49 Prozent auf 15 852,58 Punkte. Damit kehrte er in seine vorangegangene Konsolidierungsspanne zurück. Am Dienstag war er noch unter wichtige Unterstützungen gefallen. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen verabschiedete sich zur Wochenmitte 0,41 Prozent höher mit 28 026,16 Punkten aus dem Handel./gl/he