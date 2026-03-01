DAX22.380 -2,0%Est505.501 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1700 -2,3%Nas21.781 -1,4%Bitcoin60.403 ±0,0%Euro1,1561 -0,1%Öl110,6 +2,8%Gold4.576 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Vincorion VNC001 Vonovia A1ML7J Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX geht tiefrot ins Wochenende -- Schwere Vorwürfe gegen Super Micro -- TUI, Novo Nordisk, Xpeng, Rüstungsaktien, Infineon, Alibaba, Vincorion, SAP, Bayer im Fokus
Top News
DAX in KW 12: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 12: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Infineon-Aktie höher: Analysten setzen auf KI- und Auto-Erholung Infineon-Aktie höher: Analysten setzen auf KI- und Auto-Erholung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Frankfurt Schluss: Dax sackt ab - Düstere Wochenbilanz wegen Iran-Krieg

20.03.26 17:57 Uhr
Aktien Frankfurt Schluss: Dax sackt ab - Düstere Wochenbilanz wegen Iran-Krieg | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
22.380,2 PKT -459,4 PKT -2,01%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Furcht vor einer weiteren Eskalation des Iran-Krieges hat den deutschen Aktienmarkt am Ende einer ohnehin sehr schwachen Woche belastet. Das "Wall Street Journal" hatte berichtet, dass das US-Verteidigungsministerium drei Kriegsschiffe und Tausende weiterer Marines in den Nahen Osten entsendet. Die Nachricht trieb die Renditen am Anleihenmarkt in die Höhe, was entsprechend die Aktienkurse belastete. Denn hohe Marktrenditen machen festverzinsliche Anleihen im Vergleich zu Aktien attraktiver.

Wer­bung

Der Leitindex DAX geriet nach einem durchwachsenen Handelsstart am Nachmittag deutlich unter Druck und verlor am Ende gut zwei Prozent auf 22.380,19 Punkte. Dies ist das Niveau von Ende April 2025. Die Kursschwankungen zum Wochenschluss brachten Händler auch mit dem sogenannten großen Verfallstag in Verbindung. An diesem Freitag liefen an den Termin- und Derivatebörsen Futures und Optionen auf Aktienindizes aus.

Auf Wochensicht hat der Dax damit 4,55 Prozent eingebüßt. Seit Beginn des Iran-Krieges Ende Februar beläuft sich das Dax-Minus auf mehr als 11 Prozent. Die Hoffnung auf eine nachhaltige Entspannung des Nahostkonflikts bleibe brüchig und stehe weiterhin auf tönernen Füßen, schrieb Marktanalyst Timo Emden von Emden Research. Der MDAX der mittelgroßen Werte verlor am Freitag 2,21 Prozent auf 27.796,28 Zähler./la/nas

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Mehr zum Thema DAX 40

18:14ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax sackt wegen Iran-Krieg ab - Düstere Woche
18:13Nahost-Krieg und großer Verfallstag: DAX gibt Gewinne ab und rutscht klar unter 23.000er-Marke
18:05DAX in KW 12: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
17:57Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX fällt zum Ende des Freitagshandels
17:57Aktien Frankfurt Schluss: Dax sackt ab - Düstere Wochenbilanz wegen Iran-Krieg
17:22KI-Alarm bei SAP, Bahn-Desaster, Karin Dohm, Hapag Lloyd, Cybersecurity - das war Freitag, 20.3.2026
17:03Top-News der Woche: Diese Themen am Aktienmarkt waren in dieser Woche wichtig für Börsenanleger
17:00TÜV-Termin
mehr