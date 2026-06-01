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Aktien Frankfurt Schluss: Dax sackt weiter ab - Tech-Erholung stockt

09.06.26 17:46 Uhr
Aktien Frankfurt Schluss: Dax sackt weiter ab - Tech-Erholung stockt | finanzen.net
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DAX 40
24.433,1 PKT -183,2 PKT -0,74%
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Dienstag nach seinen Verlusten zu Wochenbeginn weiter nachgegeben. Zwischenzeitliche Gewinne konnte der deutsche Leitindex nicht halten, letztlich büßte er 0,74 Prozent auf 24.433,06 Punkte ein. Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt, gleichzeitig scheiterte ein weiterer Erholungsversuch der US-Technologiewerte. Der MDAX verlor 1,50 Prozent auf 31.642,54 Zähler.

Im Nahost-Konflikt haben der Iran und Israel ihre jüngsten wechselseitigen Angriffe vorerst eingestellt. Beide Seiten drohten jedoch im Fall von Verstößen gegen ihre jeweiligen Bedingungen mit noch härteren Kämpfen. US-Präsident Donald Trump hatte tags zuvor versichert, dass weiter an einer baldigen Lösung des Konflikts gearbeitet werde. Die Ölpreise gingen zuletzt etwas zurück.

"Zwischen Krisenrauschen, geldpolitischen Fragezeichen und der KI-Euphorie als strukturellem Wachstumstreiber fehlt Anlegern derzeit ein verlässliches Navigationssignal. Ohne klare Leitplanken bleibt das Marktumfeld schwer navigierbar", kommentierte Marktexperte Timo Emden.

Aus Sicht von Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst vom Broker CMC Markets, kommen "einige dicke Bretter auf die Börse zu, die nur schwer zu durchbohren sein werden." Er verwies auf die anstehenden Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank und der US-Notenbank Fed. Dazu stünden mit SpaceX, Anthropic und OpenAI drei große Börsengänge bevor, die Liquidität aus den Märkten abziehen dürften./niw/jha/

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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