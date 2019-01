Aktien Frankfurt Schluss: Dax schafft den Sprung ins Plus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt hat sich der Dax (DAX 30) nach einem schwachen Start noch ins Plus gerettet. Der Leitindex knüpfte am Donnerstag schließlich an seine jüngsten Gewinne an und legte um 0,26 Prozent auf 10 921,59 Punkte zu. Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDAX gab hingegen um 0,30 Prozent auf 22 709,52 Punkte nach.

"Nach dem insgesamt guten Handelsstart in das neue Jahr herrscht heute etwas Vorsicht", sagte Aktienhändler Thorsten Engelmann bei der Investmentbank Pareto in Frankfurt. "Der Markt schwankt zwischen Gedanken darüber, dass die wirtschaftlichen Rahmendaten doch gar nicht so schlecht sind bis hin zu Sorgen und extremer Vorsicht über die unsichere Zukunft wegen Konjunktur, Politik und Zinsen."/la/he