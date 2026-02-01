DAX24.986 ±-0,0%Est506.117 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2600 +1,1%Nas22.881 +1,1%Bitcoin54.551 -0,3%Euro1,1787 ±-0,0%Öl71,26 -0,3%Gold5.156 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Infineon 623100 PayPal A14R7U Amazon 906866 Lufthansa 823212 Allianz 840400 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neue US-Zölle: DAX schließt stabil -- Bayer: Klage gegen J&J wegen irreführender Werbung eingereicht -- AMD, Meta, PayPal, Strategy, TUI, Novo Nordisk, MTU im Fokus
Top News
Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
Novo Nordisk-Aktie in Rot: US-Listenpreise sollen extrem sinken - Studienerfolg mit United Lab Novo Nordisk-Aktie in Rot: US-Listenpreise sollen extrem sinken - Studienerfolg mit United Lab
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

Aktien Frankfurt Schluss: Dax scheitert an der 25.000-Punkte-Hürde

24.02.26 17:50 Uhr
Aktien Frankfurt Schluss: Dax scheitert an der 25.000-Punkte-Hürde | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.986,3 PKT -5,7 PKT -0,02%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat sich am Dienstag letztlich vergeblich an der 25.000-Punkte-Hürde abgemüht. Auch die freundliche Wall Street konnte nicht nachhaltig stützen.

Wer­bung

Mit einem Minus von 0,02 Prozent auf 24.986,25 Punkten beendete der deutsche Leitindex die Sitzung. Der MDAX, der Index der mittelgroßen Börsenwerte, gewann 0,10 Prozent auf 31.409,50 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,04 Prozent auf 6.116,60 Zähler nach oben. Nahezu unverändert schloss auch der britische Leitindex FTSE 100. Der SMI in Zürich überwand dagegen erstmals die Marke von 14.000 Punkten und ging mit einem deutlichen Plus aus dem Tag.

"Die Mutigen sind aktuell in der Minderheit", resümierte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners den Dax-Verlauf. Die doppelte Unsicherheit aus US-Zollpolitik und Iran-Konflikt halte die Anleger derzeit von Aktienkäufen ab. Allerdings kehrten sie bei Kursschwächen auch immer mal wieder an den Markt zurück. Chef-Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets schrieb außerdem, dass mit Blick auf die Zollthematik die zentrale Frage nun laute, "wie ein Abkommen zwischen den USA und der Europäischen Union vereinbart werden kann, wenn es überhaupt keine Klarheit mehr gibt"./ck/he

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

18:12ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax scheitert an der 25.000-Punkte-Hürde
17:58Zuversicht in Frankfurt: DAX beendet den Handel in der Gewinnzone
17:50Aktien Frankfurt Schluss: Dax scheitert an der 25.000-Punkte-Hürde
17:41Börse am Dienstag: DAX letztlich knapp unter 25.000-Punkte-Marke - Neue US-Zölle bremsen nur kurz
17:17So plant Airbus den NATO-Hubschrauber der Zukunft
17:00Airbus, MTU, Novo Nordisk, Newmont, Nestlé, Gold - Ausblick mit Egmond Haidt
17:00Airbus, MTU, Novo Nordisk, Newmont, Nestlé, Gold - Ausblick mit Egmond Haidt
17:00Airbus, MTU, Novo Nordisk, Newmont, Nestlé, Gold - Ausblick mit Egmond Haidt
mehr