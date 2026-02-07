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Aktien Frankfurt Schluss: Dax schließt wieder über 25.000 Punkten

01.07.26 17:57 Uhr
Aktien Frankfurt Schluss: Dax schließt wieder über 25.000 Punkten | finanzen.net
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Mittwoch zum Juli-Auftakt über der 25.000-Punkte-Marke geschlossen. Der Start in die zweite Jahreshälfte verlief zwar über weite Strecken durchwachsen, doch am Ende konnte sich der Leitindex über der Tausendermarke verabschieden. Er legte 0,18 Prozent auf 25.040,28 Punkte zu. Für den MDAX ging es sogar noch deutlicher um 0,78 Prozent auf 32.056,64 Zähler nach oben.

Gut kam an, dass in der katarischen Hauptstadt Doha laut Medienberichten indirekte Gespräche zwischen Vertretern der USA und des Iran begonnen haben. Vor der Mitte Juli wieder anlaufenden Saison der Unternehmensberichte muss sich der Dax nun nachhaltig über den 25.000 Punkten beweisen, denn einen Schlusskurs darüber gab es seit Mitte Juni nur einmal. Seit Tagen bewegt er sich in einer Spanne von 24.550 bis 25.200 Punkten ohne klaren Trend.

"Der Markt bleibt in einer Phase, in der positive Impulse zwar kurzfristig stützen, aber noch nicht ausreichen, um eine neue Trendbewegung einzuleiten", schrieb Analyst Martin Utschneider vom Broker Robomarkets. Keine klaren Impulse lieferten auch durchwachsene US-Wirtschaftsdaten und die Nachricht, dass sich die Inflation in der Eurozone im Juni stärker als erwartet abgeschwächt hat./tih/zb

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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