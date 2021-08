Aktien Frankfurt Schluss: Dax schrammt nach US-Jobdaten knapp an Rekord vorbei

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 30) hat am Freitag seine jüngsten Gewinne etwas ausgebaut. Frischer Schub war im späten Handel zwischenzeitlich von überraschend robusten US-Jobdaten gekommen, so dass der deutsche Leitindex nur um Haaresbreite den Sprung auf ein Rekordhoch verpasst hatte. Am Ende legte das Börsenbarometer um 0,11 Prozent auf 15 761,45 Punkte zu. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Plus von 1,4 Prozent.

Der MDax der mittelgroßen Werte (MDAX) war im frühen Handel am Freitag auf einen Höchststand geklettert, geriet jedoch schnell unter Druck und verlor letztlich 0,45 Prozent auf 35 566,41 Punkte. Der Nebenwerteindex SDAX trat am Ende nahezu auf der Stelle, nachdem auch er zuvor eine Bestmarke erreicht hatte.

Die US-Wirtschaft schuf im Juli mehr Arbeitsplätze als erwartet. Die Arbeitslosenquote sank überraschend stark auf den tiefsten Stand seit der Anfangsphase der Corona-Krise. Die durchschnittlichen Stundenlöhne stiegen zum Vormonat etwas deutlicher als erwartet. Zu Beginn der Krise war die Beschäftigung im Frühjahr 2020 mit Rekordtempo eingebrochen. Seitdem erholt sich der Arbeitsmarkt. Allerdings sind immer noch viele Millionen Amerikaner ohne Job./la/he