Aktien Frankfurt Schluss: Dax schüttelt Verluste ab - Konjunktursorgen im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz zunehmender Konjunktursorgen hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag anfängliche Verluste abgeschüttelt und letztlich etwas Boden gutgemacht. Positive Impulse kamen am Nachmittag von der freundlichen Eröffnung der Wall Street. Zuvor hatten die Gas-Krise in Europa, die Gefahr erneuter Corona-Lockdowns in China sowie enttäuschende ZEW-Konjunkturerwartungen belastet.

Der Dax (DAX 40) schloss mit einem Gewinn von 0,57 Prozent auf seinem Tageshoch von 12 905,48 Punkten, nachdem er zum Wochenstart noch um 1,4 Prozent abgesackt war. Der MDAX der mittelgroßen Börsenunternehmen endete am Dienstag 0,23 Prozent höher mit 25 755,18 Zählern./edh/mis