Aktien Frankfurt Schluss: Dax schwächelt trotz hoher Ölpreise nur leicht

12.03.26 17:51 Uhr
Aktien Frankfurt Schluss: Dax schwächelt trotz hoher Ölpreise nur leicht | finanzen.net
FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Umfeld wieder steigender Ölpreise hat der DAX am Donnerstag moderat nachgegeben. Anleger reagierten gelassener als noch am Montag auf den neuerlichen Anstieg der Ölpreise auf inzwischen wieder rund 100 US-Dollar. Obendrein halfen erfreuliche Quartalsberichte und Unternehmensausblicke, die Verluste am deutschen Aktienmarkt zu begrenzen.

Der deutsche Leitindex ging mit einem Abschlag von 0,21 Prozent auf 23.589,65 Zähler aus dem Tag. Eine wieder deutlichere Annäherung an das am Montag erreichte Tief seit Mai 2025 bei rund 22.930 Punkten, wie zeitweise befürchtet, blieb aus.

Der MDAX der mittelgroßen Werte gab um 0,58 Prozent auf 29.243,41 Punkte nach. Europaweit und in den USA wurden ebenfalls Verluste verbucht. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx (EuroStoxx 50) sank um 0,79 Prozent auf 5.748,89 Zähler. Die Börsen in London und Zürich schwächelten ebenfalls. Jenseits des Atlantiks büßten der Dow Jones Industrial und der technologielastige NASDAQ 100 jeweils etwas mehr als ein Prozent ein.

Wegweisend für die Anleger bleibt die Entwicklung der Öl- und Gaspreise, weil der von den USA und Israel angegriffene Iran immer stärker die Energiewirtschaft in der Golfregion ins Visier nimmt. Die am Vortag von der Internationalen Energieagentur (IEA) angekündigte Freigabe strategischer Ölreserven zeigte keine entspannende Wirkung. Laut UBS-Experte Henri Patricot bringt die Freigabe nur einen Zeitgewinn, ohne an der Situation etwas grundlegend zu ändern./ck/mis

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

