Aktien Frankfurt Schluss: Dax setzt Korrektur am großen Verfallstag fort

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zum großen Verfall an den Terminbörsen haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt weiter Gewinne mitgenommen. Der DAX verlor am Freitag 0,47 Prozent auf 22.891,68 Punkte. Auf Wochensicht büßte der Leitindex damit knapp ein halbes Prozent ein. Aus charttechnischer Perspektive hielt er sich aber letztlich über der 21-Tage-Linie, die Investoren Hinweise auf den kurzfristigen Trend gibt. Am Dienstag hatte der Dax noch ein Rekordhoch bei 23.476 Zählern erreicht.

Nun sei der Dax aber im Konsolidierungsmodus, stellte Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets fest. "Dass der Aktienmarkt mal fällt, ist gut und gesund." So hat der Dax allein 2025 bereits rund 15 Prozent zugelegt.

Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen büßte vor dem Wochenende 1,09 Prozent auf 28.783,60 Punkte ein. Sein Jahresplus beträgt noch 12,5 Prozent.

Vom "großen Verfall" sprechen Börsianer, wenn Optionen und Futures auf Indizes und einzelne Aktien am selben Tag verfallen. Dadurch kann es zu deutlichen Kursschwankungen kommen.

Dass der Bundesrat am Vormittag den Weg für das milliardenschwere Finanzpaket von Union und SPD freigemacht hat, trieb die Aktienkurse nicht mehr an. "Viele Anleger haben in den letzten Wochen bereits eingepreist, dass mehr Geld fließt", kommentierte eToro-Marktanalyst Maximilian Wienke. Außerdem würden die hohen Kurse angesichts der politisch volatilen Lage zunehmend kritisch hinterfragt, schrieb Thomas Altmann von QC Partners mit Blick auf die US-Zollpolitik./niw/mis