Aktien Frankfurt Schluss: Dax setzt Rekordrally nach US-Jobbericht fort

07.08.26 17:51 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX ist am Freitag erneut auf ein Rekordhoch gestiegen. Am Nachmittag gaben Jobdaten aus den USA dem Leitindex den Schub, um die Bestmarke auf 26.445 Punkte zu steigern. Vorherige Spekulationen, dass die US-Notenbank Fed ihren Leitzins schon bald anheben könnte, wurden davon eingedämmt. Anleger sahen darüber hinweg, dass die Aussichten für eine Einigung zwischen den USA und dem Iran zur Wiederöffnung der Straße von Hormus ungewiss blieben.

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Im späteren Verlauf ließ der Rückenwind wieder etwas nach, der Dax ging mit plus 0,7 Prozent auf 26.319,45 Punkte aus dem Tag. Das Wochenplus liegt bei 2,7 Prozent. Der MDAX verlor 0,1 Prozent auf 32.407,20 Zähler.

Die Jobdaten dämmten vorherige Spekulationen über baldige Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed ein. Laut ING Bank kommen "ernsthafte Zweifel" daran auf, der Ökonom James Knightley glaubt eher an eine längere Zinspause. Er wies aber zugleich daraufhin, dass es mit einem weiteren Jobbericht, Inflationsdaten sowie dem Symposium in Jackson Hole noch viele neue Aspekte geben werde, bevor im September der nächste reguläre Zinsentscheid der Fed fällt./tih/he