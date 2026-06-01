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Aktien Frankfurt Schluss: Dax sinkt knapp unter 25.000 Punkte

19.06.26 17:52 Uhr
Aktien Frankfurt Schluss: Dax sinkt knapp unter 25.000 Punkte | finanzen.net
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DAX 40
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am sogenannten großen Verfalltag vor dem Wochenende eine Auszeit gegönnt. An diesem Freitag liefen an den Termin- und Derivatebörsen Futures und Optionen auf Aktienindizes aus, was in der Vergangenheit immer wieder für Schwankungen gesorgt hatte, dieses Mal aber nicht. Auch die Nachricht einer Waffenruhe zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz führte zu keinen größeren Kursausschlägen.

Der DAX bewegte sich über weite Strecken des Handels kaum und schloss knapp unter der runden Marke von 25.000 Punkten mit einem Minus von 0,16 Prozent bei 24.985,82 Zählern. Daraus resultierte für den Leitindex ein Wochengewinn von knapp anderthalb Prozent. Der MDAX der mittelgroßen deutschen Werte sank am Freitag um 0,08 Prozent auf 32.638,42 Punkte.

Israel und die libanesische Hisbollah-Miliz haben sich nach Angaben eines US-Regierungsvertreters auf eine neue Waffenruhe geeinigt. Diese sollte am Freitagnachmittag in Kraft treten. Der Hisbollah nahe stehende Quellen bestätigten die Vereinbarung, Details nannten sie nicht. Eine offizielle Reaktion aus Israel lag zunächst noch nicht vor. Wegen der gegenseitigen Angriffe war zuvor eine für Freitag angedachte erste Gesprächsrunde zwischen dem Iran und den USA zur Ausgestaltung des Rahmenabkommens in der Schweiz abgesagt worden./edh/zb

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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