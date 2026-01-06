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Aktien Frankfurt Schluss: Dax stabil - Neue Hoffnung im Iran-Krieg

29.05.26 17:49 Uhr
Aktien Frankfurt Schluss: Dax stabil - Neue Hoffnung im Iran-Krieg | finanzen.net
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DAX 40
25.104,7 PKT 12,5 PKT 0,05%
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein erneuter Hoffnungsschimmer im Iran-Krieg sowie Rückenwind von den US-Börsen und aus Asien haben am Freitag vor allem deutsche Aktien aus der zweiten und dritten Reihe gestützt. Der DAX schloss lediglich 0,05 Prozent im Plus bei 25.104,70 Punkten. Damit ergibt sich für den Leitindex gleichwohl ein Wochengewinn von 0,87 Prozent. Für den als Crash-Monat verrufenen Mai beträgt das Plus sogar 3,3 Prozent. Bis zum Rekordhoch bei knapp 25.508 Punkten von Mitte Januar hat es das Börsenbarometer nicht mehr weit.

Der MDAX mit den mittelgroßen Börsenunternehmen stieg am Freitag um 0,34 Prozent auf 33.352,83 Punkte. Der Nebenwerte-Index SDAX setzte seinen Rekordkurs fort und legte um 0,54 Prozent zu.

Die Vereinigten Staaten und der Iran nähern sich nach US-Angaben einer Einigung auf eine Verlängerung der Waffenruhe und weitere Verhandlungen. Die Hängepartie ist damit aber noch nicht beendet. Hinsichtlich einer Absichtserklärung seien viele Fortschritte gemacht worden, es werde aber noch an einigen Punkten gearbeitet, sagte US-Vizepräsident JD Vance. Eine Zustimmung von Präsident Donald Trump sei noch offen. Aus Teheran hieß es, eine vorläufige Einigung sei bisher nicht ausformuliert und dementsprechend auch nicht bestätigt. Die Ölpreise fielen weiter./la/he

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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