Aktien Frankfurt Schluss: Dax stabil trotz größerer Wirtschaftssorgen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz wachsender Konjunktursorgen infolge eines enttäuschenden Ifo-Geschäftsklimas hat sich der deutsche Aktienmarkt am Montag etwas stabilisiert. Der Dax (DAX 40) ging nach einer äußerst schwachen Vorwoche 0,11 Prozent tiefer bei 15 813,06 Punkten aus dem Handel. Der Leitindex versuche das Kursniveau bei 15 800 Punkten zu verteidigen, kommentierte Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets. Auch ein Putsch-Versuch in Russland am Wochenende brachte die Anleger nicht weiter aus der Ruhe. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen schloss 0,16 Prozent höher bei 26 832,80 Punkten.

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Juni deutlich verschlechtert, der Ifo-Index ist im Vergleich zum Vormonat stärker gefallen als erwartet. "Ein Rückgang hatte sich ja schon abgezeichnet, aber dass es so deutlich abwärts ging, schockiert dann doch", kommentierte Jens-Oliver Niklasch, Analyst der Landesbank Baden-Württemberg. "Wir stecken mitten in einer Rezession." Auch im zweiten Quartal dürfe es mit der Wirtschaftsleistung insgesamt spürbar bergab gehen./niw/he