Aktien Frankfurt Schluss: Dax stabilisiert sich nach Verlustserie

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 30) hat sich am Montag stabilisiert. Das Kursplus hielt sich in Anbetracht der vorangegangenen, sechstägigen Verlustserie aber in Grenzen: Nach einem wechselhaften Tagesverlauf schloss der deutsche Leitindex 0,52 Prozent fester bei 12 387,34 Punkten, womit er etwas unter seinem starken Handelsauftakt blieb.

Angesichts durchwachsener Konjunkturdaten aus China sowie vor der heißen Phase der Berichtssaison wollten sich die Anleger nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Etwas stärker zeigte sich der Index der mittelgroßen Werte MDAX, der letztlich um 0,70 Prozent auf 25 993,59 Punkte zulegte./gl/he