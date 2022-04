Aktien Frankfurt Schluss: Dax stabilisiert sich zum Wochenschluss

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) hat nach zwei verlustreichen Börsentagen wieder etwas zugelegt. Der deutsche Leitindex schloss am Freitag 0,22 Prozent im Plus bei 14 446,48 Punkten. Ein wichtiges Thema für die Anleger ist weiterhin der Krieg in der Ukraine und seine Folgen für die Wirtschaft. Robuste Arbeitsmarktdaten aus den USA für den Monat März wurden am Markt weitgehend ignoriert.

Nach kräftigen Aufschlägen zum Wochenanfang und anschließenden Verlusten ergibt sich für den Dax in dieser Woche ein Plus von 0,98 Prozent. Der MDAX der mittelgroßen Börsentitel stieg am Freitag um 0,58 Prozent auf 31 192,63 Zähler.

Neben der hohen Inflation bleiben die Folgen des Krieges in der Ukraine der zentrale Faktor für die Märkte. "Die Tage, in denen die deutsche Wirtschaft mit russischem Gas die Wertschöpfungsketten für viele Produkte aufrecht halten kann, könnten gezählt sein", warnte Marktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets. Experten prognostizierten einen negativen Domino-Effekt für die deutsche Wirtschaft, der nicht mehr aufzuhalten und nur schwer reparabel wäre./la/he