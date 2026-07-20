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Aktien Frankfurt Schluss: Dax stagniert - Lage im Nahen Osten fragil

Aktien Frankfurt Schluss: Dax stagniert - Lage im Nahen Osten fragil
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DAX 40
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinen jüngsten Verlusten hat sich der DAX am Montag zumindest stabilisiert. Börsianer sprachen von vagen Hinweisen auf eine Entspannung im Nahen Osten. Allerdings bleibt die Lage dort unübersichtlich. So war in einem Medienbericht vom Vorschlag einer erneuten Waffenruhe die Rede. Andererseits hatten die Huthi-Rebellen im Jemen, die vom Iran unterstützt werden, dem benachbarten Saudi-Arabien mit Angriffen auf den Ölhandel über den Seeweg gedroht. Der Ölpreis schwankte vor diesem Hintergrund auf hohem Niveau.

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Der deutsche Leitindex schloss 0,06 Prozent höher bei 24.846,69 Punkten. Für den MDAX der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,58 Prozent auf 31.680,71 Zähler nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 beendete den Handel kaum verändert./bek/he

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com