Aktien Frankfurt Schluss: Dax startet mit Plus in letzte Handelswoche 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) ist am Montag freundlich in die letzte Handelswoche des Jahres gestartet. Er stieg auf den höchsten Stand seit Ende November und ging mit plus 0,50 Prozent auf 15 835,25 Punkte über die Ziellinie. Weitere Kursgewinne in New York gaben dem deutschen Leitindex am Nachmittag zusätzlichen Auftrieb, sodass er an seine Erholungsrally der vergangenen Woche anknüpfte. Der MDAX der mittelgroßen Börsentitel legte am Montag um 0,66 Prozent auf 35 062,64 Zähler zu. Das Handelsvolumen war kurz nach Weihnachten erwartungsgemäß niedrig.

In den vergangenen zwei Wochen war der Dax wiederholt an der Marke von 15 800 Punkten gescheitert. Nun aber hat das Barometer seine Verluste seit dem Auftauchen der Coronavirus-Variante Omikron vor viereinhalb Wochen fast wieder vollständig aufgeholt./ajx/he