Aktien Frankfurt Schluss: Dax steigt erstmals über 26.500 Punkte

11.08.26 17:58 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Neue Hoffnungen auf eine Lösung im Iran-Krieg haben dem DAX am Dienstag ein Rekordhoch beschert. Erstmals in seiner Geschichte kletterte der deutsche Leitindex über die Marke von 26.500 Punkten, nachdem er erst in der Woche zuvor die Marke von 26.000 Zählern übersprungen hatte.

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Die Marktteilnehmer balancierten weiter zwischen Krisenmodus und Rekordlaune und hätten sich aktuell für Letzteres entschieden, resümierte Marktanalyst Timo Emden von Captrader. Unterstützung kam einmal mehr von sinkenden Ölpreisen. Zuvor hatte Pakistans Verteidigungsminister Khawaja Asif gesagt, dass die Signale der vergangene Tage darauf hindeuteten, dass die USA und der Iran "kurz vor einer Art Einigung stehen".

Letztlich ging das deutsche Börsenbarometer mit einem Plus von 0,26 Prozent auf 26.391,42 Zählern aus dem Tag. Der MDAX der mittelgroßen Werte gab um 0,08 Prozent auf 32.224,89 Punkte nach.

Europaweit ging es überwiegend aufwärts, wobei auch der EuroStoxx 50 und der SMI in Zürich Bestmarken erreichten. Der FTSE 100 in London schloss fast etwas tiefer. In New York pendelte der Dow Jones Industrial zwischen leichten Gewinnen und Verlusten.

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Für den Dax fasste Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank den starken Lauf seit Ende Juli so zusammen: Ein gutes Gewinnwachstum der Dax-Unternehmen, gepaart mit moderaten Bewertungen und zurückhaltender Anlegerstimmung hätten ein "konstruktives Umfeld" erzeugt./ck/he