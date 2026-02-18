Aktien Frankfurt Schluss: Dax steigt knapp über 25.000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag keine einheitliche Richtung gefunden. Während die Standardwerte freundlich tendierten, ging es für die Papiere aus der zweiten und dritten Reihe mehrheitlich nach unten. Der DAX pendelte - wie schon an den Vortagen - um die runde Marke von 25.000 Punkten, konnte sie diesmal aber am Ende überwinden. Letztlich gewann der Leitindex 0,37 Prozent auf 25.026,80 Punkte. Dagegen fiel der MDAX der mittelgroßen Werte um 0,58 Prozent auf 32.665,55 Zähler.

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Erleichterung herrschte darüber, dass US-Präsident Donald Trump und der iranische Präsident Massud Peseschkian das Rahmenabkommen zur Beendigung des Iran-Krieges unterzeichnet haben. Laut dem Vermittlerstaat Pakistan tritt es mit "sofortiger Wirkung" in Kraft. Teheran werde die Straße von Hormus "unverzüglich wieder öffnen", und die USA würden die Seeblockade iranischer Häfen umgehend aufheben, gab der pakistanische Ministerpräsident Shehbaz Sharif auf der Kurzmitteilungsplattform X bekannt.

Am Vorabend hatte die US-Notenbank Fed die von US-Präsident Trump seit langem geforderte Zinssenkung nicht geliefert. Unter Führung des neuen Vorsitzenden Kevin Warsh wurden am Markt eher Signale für höhere Zinsen aus den Begleitaussagen gelesen. Die New Yorker Börsen hatten daraufhin am Vorabend in ersten Reaktionen noch gelitten, steuern aber nun am letzten Handelstag vor dem verlängerten US-Wochenende auf eine Stabilisierung zu./edh/jha/