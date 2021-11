Aktien Frankfurt Schluss: Dax testet erstmals 16 100-Punkte-Marke

FRANKFURT (dpa-AFX) - Verluste am US-Aktienmarkt haben dem Dax (DAX 40) am Dienstag seinen Rekordlauf vermiest. Nachdem der deutsche Leitindex am Nachmittag im Handelsverlauf erstmals die Marke von 16 100 Punkten knacken konnte, setzten mit dem US-Börsenstart dann Gewinnmitnahmen ein. Aus dem Handel ging er wie bereits zum Wochenauftakt fast unverändert mit minus 0,04 Prozent auf 16 040,47 Zähler.

Der Nebenwerteindex SDAX erklomm ebenfalls im Handelsverlauf eine Bestmarke und schloss schließlich mit moderaten Verlusten. Für den MDAX der mittelgroßen Börsentitel ging es um 0,07 Prozent auf 36 098,25 Punkte abwärts./ck/he