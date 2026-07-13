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Aktien Frankfurt Schluss: Dax trotzt Nahost-Eskalation und KI-Abverkauf

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25,114.25 EUR 47.16 EUR 0.19 %
News | Analysen
NASDAQ Composite Index
25,967.91 USD -313.70 USD -1.19 %
News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngste Entwicklung im Nahost-Konflikt hat den DAX am Montag kaltgelassen. Auch weitere Gewinnmitnahmen bei Aktien mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz (KI) konnte der deutsche Leitindex abschütteln. Nach zwischenzeitlichen Verlusten gewann er letztlich 0,19 Prozent auf 25.114,25 Punkte. Damit notierte der Dax knapp über der für den kurzfristigen Trend wichtigen 21-Tage-Linie, um die er jüngst pendelte. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen stieg um 0,20 Prozent auf 31.981,81 Zähler.

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"Schnäppchenjäger haben den Dax zurück über die Marke von 25.000 Punkten gekauft", kommentierte Andreas Lipkow, Marktanalyst bei CMC Markets. "Die Käufer blenden die potenziellen Folgen der jüngsten Eskalation im Nahen Osten vorerst aus." Lipkow verwies allerdings auf die wieder steigenden Ölpreise und damit verbundene Inflations- sowie Zinssorgen.

Das US-Militär attackierte in der Nacht auf Montag den Iran erneut, nachdem es das Land bereits am Wochenende angegriffen hatte. Es war bereits die vierte Angriffswelle der USA, seit die Feindseligkeiten in der Nacht zu Mittwoch wieder aufflammten. Nachdem das US-Militär seine Attacken für beendet erklärt hatte, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Insa am Nachmittag über neue Angriffe im Südwesten des Landes. US-Präsident Donald Trump kündigte außerdem die Wiederaufnahme der Seeblockade gegen iranische Häfen an.

An den überwiegend schwachen asiatischen Märkten litten vor allem die gut gelaufenen technologielastigen Indizes wie der südkoreanische KOSPI und der japanische Nikkei 225 unter heftigen Kursverlusten. In New York startete die Tech-Börse Nasdaq schwach in den Handel./niw/he

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