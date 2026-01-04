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Aktien Frankfurt Schluss: Dax trotzt Ölpreisanstieg zu Wochenbeginn

30.03.26 17:45 Uhr
Aktien Frankfurt Schluss: Dax trotzt Ölpreisanstieg zu Wochenbeginn | finanzen.net
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DAX 40
22.562,9 PKT 262,1 PKT 1,18%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gestützt von vagen Hoffnungen auf Fortschritte im Krieg im Nahen Osten ist der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen in die neue Börsenwoche gegangen. Der DAX stieg am Montag um 1,18 Prozent auf 22.562,88 Punkte. Der MDAX der mittelgroßen Werte schloss mit 0,52 Prozent im Plus bei 27.800,49 Zählern.

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US-Präsident Donald Trump schrieb auf seiner Plattform Truth Social, die Vereinigten Staaten führten "ernsthafte Gespräche mit einer neuen und vernünftigeren Regierung" im Iran, um die Militäroperation zu beenden. Es seien "große Fortschritte erzielt" worden. Sollte es jedoch keine Einigung zur Beendigung der Kämpfe und zur Öffnung der Straße von Hormus geben, drohte er dem Iran mit massiven Angriffen und der Zerstörung der Energie-Infrastruktur des Landes.

Am derzeit maßgeblichen Ölmarkt zeichnet sich indes keine Entspannung ab. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Auslieferung im Juni stieg auf über 107 Dollar. Der Ölpreis bleibt der wichtigste Gradmesser für die Konjunktur- und Inflationssorgen der Anleger.

Letztere dürften angesichts der aktuellen Preisdaten aus Deutschland nicht gerade kleiner werden: Mit dem Iran-Krieg und dem Ölpreisschock stiegen die Verbraucherpreise im März um 2,7 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Im Februar hatte die Teuerungsrate noch bei 1,9 Prozent gelegen./bek/he

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com

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