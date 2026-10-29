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Aktien Frankfurt Schluss: Dax über 26.000 Punkte - EZB-Leitzins stabil

Aktien Frankfurt Schluss: Dax über 26.000 Punkte - EZB-Leitzins stabil
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat seinen jüngsten Erholungskurs am Donnerstag beschleunigt fortgesetzt. Die Europäische Zentralbank (EZB) ließ die Leitzinsen im Euroraum trotz erhöhter Inflation erwartungsgemäß unverändert. "Die Zinspause ist richtig", schrieb Michael Heise, Chefökonom des Vermögensverwalters HQ Trust. Die EZB könne sich die Zeit nehmen, um die Inflationsentwicklung bis zur kommenden Sitzung abzuwarten und zu bewerten. Bereits am Vorabend hatte die US-Notenbank Fed die Leitzinsen stabil gehalten.

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Der deutsche Leitindex stieg über die Marke von 26.000 Punkten und erreichte das Niveau von Anfang September. Am Ende stand ein Plus von 1,31 Prozent auf 26.039,68 Zähler zu Buche. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen gewann 1,23 Prozent auf 30.798,65 Zähler.

Am Vormittag hatte die Europäische Zentralbank bekanntgegeben, dass Christine Lagarde am 7. Februar 2027 vorzeitig als Präsidentin abtritt. Dies ermöglicht es dem scheidenden französischen Präsidenten Emmanuel Macron, noch vor der Wahl in Frankreich im April 2027 die Neubesetzung eines der wichtigsten Spitzenposten in Europa zu klären. Hintergrund sind Sorgen, dass eurokritische Rechtspopulisten um Marine Le Pen die Wahlen in der zweitgrößten Euro-Volkswirtschaft gewinnen könnten, was die Neubesetzung der EZB-Spitze erschweren könnte./la/he

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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