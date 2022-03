Aktien Frankfurt Schluss: Dax unter 13 700 Punkte - Furcht vor Putin wächst

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) hat am Donnerstag angesichts des sich weiter zuspitzenden russischen Kriegs gegen die Ukraine seine Talfahrt beschleunigt. Nach einer kurzen Stabilisierung infolge freundlich gestarteter US-Börsen gab der deutsche Leitindex sein kleines Erholungsplus rasch wieder ab und sackte unter 13 700 Punkte.

Mit einem Abschlag von 2,16 Prozent auf 13 698,40 Punkte ging das Börsenbarometer nur ganz knapp über seinem Tagestief aus dem Handel. Der MDAX büßte 2,47 Prozent auf 30 332,88 Zähler ein. Ähnlich düster sah es in ganz Europa aus. Auch in den USA drehten die Börsen in die Verlustzone.

Laut Emmanuel Macron steht der Ukraine das Schlimmste noch bevor. Wie es in Paris nach einem Gespräch des französischen Staatspräsidenten mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin hieß, ist es dessen klares Ziel, das gesamte osteuropäische Land unter seine Kontrolle zu bringen. Die leise Hoffnung, die es wegen der aktuell erneut laufenden Gespräche zwischen Russland und der Ukraine über eine Waffenruhe zeitweise gab, ist aktuell einer großen Skepsis gewichen.

"Ein Ende der Invasion in der Ukraine ist trotz laufender Verhandlungen nicht in Sicht", brachte es Marktanalyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets auf den Punkt. "Das Schicksal der gesamten Welt scheint in den Händen eines einzigen Mannes zu liegen, Russlands Präsident Wladimir Putin."/ck/he