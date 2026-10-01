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Aktien Frankfurt Schluss: Dax unter 25.000 Punkten - 200-Tage-Linie hält

Aktien Frankfurt Schluss: Dax unter 25.000 Punkten - 200-Tage-Linie hält
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24,939.35 EUR -259.84 EUR -1.03 %
News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Donnerstag weitere Kursverluste erlitten. Mit einem Minus von 1,03 Prozent auf 24.939,35 Punkte rutschte der deutsche Leitindex am Ende doch noch unter die Marke von 25.000 Punkten. Für den MDAX der mittelgroßen Unternehmen ging es letztlich sogar um 1,92 Prozent auf 30.251,37 Punkte bergab.

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Auf seinem Tagestief bei 24.831 Punkten hatte sich der Dax zwar an der für den langfristigen Trend wichtigen 200-Tage-Linie gefangen. Komplett aufholen konnte er seinen Verlust aber nur kurzzeitig. Dann sorgten neben den schon vorher belastenden, hohen Ölpreisen und Anleiherenditen die schwächelnden US-Börsen für zusätzlichen Druck.

Marktexperte Salah-Eddine Bouhmidi vom Broker IG sprach von einem "wilden Ritt um die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten". Nach dem bestandenen Test der wichtigen Unterstützung bei 24.800 Punkten, die "auf ausgeprägtes Kaufinteresse in diesem Bereich hindeutet" und ein positives Signal sei, bleibe aber abzuwarten, wie belastbar diese sei./gl/jha/

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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