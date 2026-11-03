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Aktien Frankfurt Schluss: Dax unter Ölpreiseinfluss im Minus - Wahltag in USA

Aktien Frankfurt Schluss: Dax unter Ölpreiseinfluss im Minus - Wahltag in USA
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DAX 40
25,864.62 EUR -116.47 EUR -0.45 %
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem robusten Wochenstart hat der DAX am Dienstag mit Verlusten auf die neuesten Entwicklungen im Nahen Osten reagiert. Zuerst stiegen die Ölpreise wegen Berichten über neue US-Angriffe im Iran, doch am Nachmittag reichte die Entlastung wegen Gerüchten über eine mögliche Annäherung nur kurz für den Dreh in die Gewinnzone. Trump bestätigte schließlich die US-Angriffe auf iranische Ziele.

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Der Dax scheiterte im Tagesverlauf einmal mehr an der Hürde von 26.000 Punkten. Er stand am Ende 0,45 Prozent tiefer bei 25.864,62 Zählern. Kursverluste beim Schwergewicht SAP (SAP SE) waren in einem schwachen Software-Sektorumfeld ein bedeutender Einflussfaktor für den Leitindex, während sich einige KI-lastige Werte trotz enttäuschender Apple-Zahlen etwas berappelten. Der MDAX sank um 0,36 Prozent auf 30.743,36 Zähler.

Anleger hielten sich auch in Anbetracht der Zwischenwahlen zurück, die am Dienstag in den USA begannen. In vielen Bundesstaaten an der Ostküste öffneten zuerst die Wahllokale, doch Ergebnisse dürften nach mitteleuropäischer Zeit erst in der Nacht zum Mittwoch bekannt werden. "Amerika wählt, und die Börse schaut genau hin, wie viel politischen Spielraum Donald Trump nach den Kongresswahlen noch hat", sagte dazu der Experte Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets./tih/he

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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